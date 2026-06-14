CdM 2026 : l’Allemagne gifle d’entrée Curaçao

C’était l’une des belles histoires de cette Coupe du Monde 2026. Pour la première fois de son histoire, Curaçao participait au plus grand rendez-vous du football mondial. Une qualification historique pour la petite nation caribéenne qui rêvait de créer l’exploit dès son entrée en lice. Mais face à elle se dressait un monument du football mondial : l’Allemagne et ses quatre titres de champion du monde. Sur le papier, le rapport de force semblait totalement déséquilibré. Sur le terrain, la logique a finalement été respectée avec une démonstration de football allemande, même si Curaçao aura eu le mérite d’y croire un peu dans le match.

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La Mannschaft n’a d’ailleurs pas tardé à prendre les commandes de la rencontre. Dès la 6e minute, Felix Nmecha a lancé idéalement les siens et laissé craindre une après-midi très compliquée pour les hommes de Dick Advocaat. Surtout que dans la foulée, l’Allemagne a multiplié les occasions gâchées avec un Leroy Sané toujours aussi nonchalant devant la cage. On commençait à se dire que la rencontre allait tourner à la correction et un 3-0 après 10 minutes de jeu n’aurait pas été choquant. Pourtant, Curaçao n’a pas sombré. Mieux encore, les novices de la compétition ont vécu un moment qui restera gravé à jamais dans leur histoire lorsque Livano Comenencia a inscrit le tout premier but de son pays en Coupe du Monde à la 21e minute. Une égalisation totalement inattendue qui a fait rêver tout un peuple pendant quelques instants alors que Curaçao commençait aussi à prendre confiance.

La marche était trop haute

Mais l’illusion n’aura duré qu’une dizaine de minutes. Progressivement, l’écart de niveau a fini par réapparaître. Nico Schlotterbeck a redonné l’avantage à l’Allemagne à la 38e minute sur l’un des nombreux corners dangereux de la formation allemande (2-1, 38e). Après ça, c’est Kai Havertz qui faisait le break dans le temps additionnel de la première période en transformant un penalty (3-1, 45e+5). Un nouveau but qui allait faire sombrer définitivement le petit poucet de cette compétition. Au retour des vestiaires, après moins d’une minute de jeu, Jamal Musiala a inscrit le quatrième but allemand, mettant définitivement fin au suspense (4-1, 46e).

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Au final, l’Allemagne s’est largement imposée 7-1 et a parfaitement assumé son statut de favorite grâce à un nouveau but de Havertz (88e) ou encore de l’entrant Undav (78e) et Brown (68e). Après avoir entretenu l’espoir pendant quelques minutes, Curaçao a donc fini par céder face à la puissance collective allemande, mais cette première en Coupe du Monde restera malgré tout gravée dans les mémoires. Les hommes de Dick Advocaat ont eu le mérite de faire vibrer tout un peuple pendant quelques minutes grâce au premier but de leur histoire dans la compétition. Mais face à l’une des nations les plus prestigieuses du football mondial, la marche était tout simplement trop haute. L’Allemagne lance parfaitement son Mondial à Houston.