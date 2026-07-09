Coupe du Monde : Kylian Mbappé donne des cauchemars au Maroc

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Le grand frisson des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 est là ! Pour la dernière compétition internationale de Didier Deschamps à la tête des Bleus, l’Équipe de France impressionne son monde et affiche une force de frappe offensive redoutable. Après avoir survolé leur groupe (succès face au Sénégal, à l’Irak et à la Norvège), les Tricolores ont balayé la Suède (3-0) avant de se sortir d’un match piège le week-end dernier contre le Paraguay (1-0). Avec 5 victoires en 5 matchs et 14 buts inscrits, la France avance avec une confiance maximale et une cohésion d’équipe renforcée par les combats du premier tour.

En face, le Maroc s’invite à nouveau dans le grand huit mondial, quatre ans après son épopée historique au Qatar. Sous la houlette de Mohamed Ouahbi, les Lions de l’Atlas ont prouvé qu’ils n’étaient pas là par hasard en tenant tête au Brésil (1-1) en poules, avant d’éliminer les Pays-Bas aux tirs au but et de surclasser le Canada (0-3). Attention toutefois, car le score face aux Canadiens reste en partie trompeur et les Marocains s’avancent affaiblis : leur meilleur buteur Ismael Saibari (3 réalisations) est fortement incertain après sa blessure. Face à un bloc français ultra-maîtrisé, la revanche de la demi-finale de 2022 s’annonce explosive.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match France-Maroc, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Kylian Mbappé marque contre le Maroc, la France se qualifie, cote à 2,10

C’est le patron absolu de cette équipe et le cauchemar numéro un des défenses adverses. Kylian Mbappé réalise un Mondial stratosphérique avec déjà 7 buts à son actif dans cette édition 2026, portant son total en Coupe du Monde à 19 réalisations. Déjà buteur décisif sur penalty pour débloquer le bourbier face au Paraguay, le capitaine des Bleus adore ces grands rendez-vous à élimination directe. Face à une arrière-garde marocaine qui pourrait être privée de Chadi Riad ou le voir jouer diminué, la vitesse de Mbappé fera des ravages. Combiner un but du Madrilène avec la qualification de la France pour le dernier carré offre une très belle cote à 2,10.

La France se qualifie face au Maroc, cote à 1,25

C’est la sécurité absolue pour ce quart de finale. La France réalise un sans-faute historique de 5 victoires consécutives dans ce Mondial et possède une expérience incomparable des grands rendez-vous à haute pression. Face à un Maroc valeureux mais potentiellement privé de son meilleur buteur Saibari et diminué en défense, les Bleus ont toutes les armes pour rejoindre le dernier carré, que ce soit au bout des 90 minutes, en prolongations ou aux tirs au but grâce à un Mike Maignan impérial. Et n’oubliez pas, c’est également la cote BoostX10 qui va vous permettre de remporter 108 € de Freebets avec seulement 10 € de mise. Un coup parfait, sans grand risque, pour faire sauter la banque immédiatement.

Brahim Diaz passeur face à la France, cote à 6,00

C’est la grosse cote "fun" à tenter pour maximiser vos gains sur ce match. Brahim Diaz est le véritable maître à jouer des Lions de l’Atlas dans cette Coupe du Monde 2026. Le dynamiteur marocain affiche une justesse technique impressionnante et compte déjà 4 passes décisives dans le tournoi, dont 2 offrandes distribuées lors du tour précédent face au Canada. Si le Maroc parvient à bousculer la charnière Saliba-Upamecano, cela passera inévitablement par l’inspiration de Diaz, souvent complice des montées d’Achraf Hakimi. À 6,00, voir le milieu offensif délivrer une nouvelle galette est un pari audacieux mais très gracieusement rémunéré.

Comment profiter de cette offre exclusive BOOSTX10 ?

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Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

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