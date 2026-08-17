PSG : que retenir de la grande première de Lucas Digne

Le Paris Saint-Germain n’a pas connu une soirée totalement maîtrisée face au RC Lens (1-0), victorieux du Trophée des Champions. Dans une rencontre longtemps compliquée par l’infériorité numérique des Sang et Or puis marquée par plusieurs décisions arbitrales, Luis Enrique avait choisi de poursuivre sa gestion des temps de jeu avec plusieurs changements par rapport à l’équipe alignée contre Aston Villa. Lucas Digne faisait notamment partie des titulaires, pour sa première titularisation depuis son retour au PSG. L’ancien joueur d’Aston Villa retrouvait le onze de départ pour une première officielle particulièrement attendue, à l’heure où il doit progressivement retrouver ses automatismes avec ses nouveaux partenaires. Installé sur le côté gauche, il avait notamment la mission d’apporter son expérience et sa qualité de centre, tout en participant à la construction des attaques parisiennes. Mais cette grande première n’a pas totalement répondu aux attentes.

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Crédité de la note de 3 par la rédaction de Foot Mercato, l’ancien latéral du FC Barcelone a livré une prestation assez quelconque, sans être complètement dépassé non plus. Défensivement, il a été mis sous pression par Florian Thauvin et les offensives lensoises, avec plusieurs interventions intéressantes mais aussi quelques moments où il a semblé à contretemps. Le symbole est évidemment l’ouverture du score du capitaine lensois à la 32e minute. Sur cette action, Digne oublie clairement Thauvin au second poteau et permet au Lensois de pouvoir conclure sans contrôle. Sa responsabilité doit toutefois être nuancée, puisque le but intervient après plusieurs mouvements et un centre de Matthieu Udol. Dans les chiffres, le latéral parisien a tout de même remporté six de ses dix duels au sol et réussi deux tacles, tout en récupérant deux ballons. Une copie donc imparfaite, mais qui demande aussi à être replacée dans le contexte d’une première titularisation et d’une équipe encore en rodage.

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Une prestation pas assez rassurante

Avec le ballon, le constat est également partagé. Lucas Digne a régulièrement cherché à apporter dans son couloir, mais ses centres n’ont pas véritablement trouvé preneur. À plusieurs reprises, ses ballons envoyés dans la surface ont directement terminé dans les gants de Robin Risser, particulièrement inspiré dans sa cage. Il lui reste également à construire une véritable relation technique avec Khvicha Kvaratskhelia, ce qui paraît assez logique à ce stade compte tenu du peu d’automatismes accumulés ensemble. Le PSG a beaucoup attaqué par les côtés, mais Digne n’a pas encore affiché toute l’influence offensive que l’on pouvait attendre de lui. Son retour dans la capitale ne pouvait évidemment pas être jugé sur une seule rencontre, et cette première sortie ressemble davantage à une étape de remise en route qu’à une démonstration. Luis Enrique l’a d’ailleurs remplacé dès l’heure de jeu, permettant à Nuno Mendes de prendre le relais.

Le Portugais a immédiatement apporté davantage de danger, même si son entrée s’est finalement terminée sur une note très négative. Sur son premier ballon, Nuno Mendes a tenté une frappe lointaine passée au-dessus, avant de se montrer beaucoup plus dangereux quelques secondes plus tard. Sa combinaison avec Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz lui a permis de se retrouver en position idéale dans la surface, mais Robin Risser a remporté son duel face au latéral parisien. Nuno Mendes a donc pesé plus offensivement que Digne sur cette courte période, avant d’être directement expulsé à la 87e minute pour un coup de coude sur Michal Skóras. Pour Digne, cette soirée reste ainsi mitigée, il n’a pas livré une prestation catastrophique et possède plusieurs séquences défensives intéressantes, mais son manque d’impact et son oubli sur le but de Thauvin ont marqué sa première titularisation. Le latéral gauche aura désormais besoin d’enchaîner pour retrouver pleinement ses repères et montrer pourquoi le PSG a décidé de miser sur lui.