Espagne : Luis Enrique se plaint de la qualité des ballons

Lors des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Espagne s’est difficilement imposée face à la Géorgie (2-1). Les hommes de Luis Henrique (50 ans) ont inscrit le but victorieux dans le temps additionnel. Pour le sélectionneur de la Roja, il n’y a pas que ses joueurs qui n’ont pas été à la hauteur, les ballons du match aussi.

Après la rencontre, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a dénoncé les mauvaises conditions de jeu en conférence de presse. Entre le mauvais état de la pelouse et surtout la qualité des ballons lors de ce match, Luis Enrique a estimé qu’il était difficile de jouer au football précisant tout de même que cela n’excusait en rien la prestation de ses joueurs. « Le ballon rebondissait comme un lapin. Certains ballons étaient dégonflés et il y en avait six pour tout le match, donc quand le ballon est sorti, beaucoup de temps a été perdu », a-t-il expliqué.