Manchester United se penche sur Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Comme quoi une saison se joue parfois sur un match ou une double confrontation. C'est un peu ce que vit Carlo Ancelotti (62 ans) en ce moment. Jusqu'à la mi-février, son retour au Real Madrid s'est passé sans encombre. Leader d'une Liga dans laquelle ses rivaux historiques (l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone) ne font pas le poids, la Casa Blanca a subi un affront d'envergure : une défaite en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (1-0, face au PSG).

Il y a des circonstances à trouver dans ce revers. Karim Benzema par exemple n'était pas au meilleur de sa forme, lui qui revenait après trois semaines sans le moindre match. Mais c'est surtout dans le jeu proposé par les Madrilènes que le doute s'est installé dans l'esprit de la direction du club. La formation de Carlo Ancelotti a été balayée pendant 90 minutes et s'en est même plutôt bien tirée avec seulement un but de retard pour le match retour.

MU pense à Ancelotti

Encore difficilement concevable il y a encore trois semaines, l'entraîneur italien jouera probablement sa tête le 9 mars prochain au Santiago-Bernabéu. En cas d'élimination prématurée, il devrait terminer la saison et s'en aller. Son possible futur vainqueur de ce 8e de finale de C1, Mauricio Pochettino, est pressenti pour prendre la suite mais il est annoncé depuis des semaines du côté de l'Angleterre, à Tottenham, son ancien club, et surtout à Manchester United, qui lui fait les yeux doux.

L'Argentin n'a jamais semblé trouver ses marques au PSG, où il est en fin de contrat en 2023, mais cette fin de saison pourrait changer la donne. Les Red Devils se préparent à un éventuel revirement de situation et selon les informations de The Times, ils ont fait d'Ancelotti un de leurs candidats pour prendre la suite de l'intérimaire Rangnick. En concurrence avec Erik ten Hag (Ajax), l'Italien connait bien la Premier League pour avoir dirigé Chelsea (2009-2011) et Everton (2019-2021). Il retrouverait même un certain Cristiano Ronaldo pour un tandem qui a parfaitement fonctionné au Real Madrid entre 2013 et 2015...