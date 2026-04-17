Youth League : le Real Madrid élimine le PSG aux portes de la finale après un scénario cruel

La dernière fois que le PSG était allé si loin, c’était il y a dix ans. Auteur d’un parcours historique, les titis parisiens sont en train de faire aussi bien que leurs aînés en atteignant les demi-finales de la Youth League face au grand Real Madrid. Opposés à de futures pépites comme Ciria et Yanez, grands espoirs de la Cantera, les jeunes hommes de Jean-François Vulliez rêvaient de retrouver la finale de la petite Ligue des Champions et comptaient bien sur les jeunes talents pour l’emporter au Stade de la Tuilière, à Lausanne.

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Mais ce sont bien les jeunes Madrilènes qui se sont montrés dangereux en début de partie, avec une première occasion franche de Ciria, repoussée par James (8e), avant une superbe action individuelle d’Ortega, qui manquait le cadre (16e). Les offensives s’enchaînaient sur le but parisien et James était obligé de sortir le grand jeu (16e). De quoi enfin réveiller les Parisiens, plus entreprenants offensivement dans cette première mi-temps. Et le réalisme a clairement été du côté français, puisque Ly décochait une sublime frappe enroulée pour ouvrir le score, sur la première tentative cadrée (1-0, 29e).

Scénario frustrant pour le PSG

Le Real Madrid s’est ensuite montré plus timide après l’ouverture du score, et les Parisiens se sont heurtés à Navarro, également en grande forme côté madrilène avec trois arrêts importants (32e, 41e, 45e+3). Après la pause, Madrid est reparti de plus belle avec une nouvelle action d’Ortega, dont la frappe a été déviée par James sur la transversale (54e). La pression s’intensifiait sur le but parisien, mais les Franciliens ont tenu bon en fin de seconde période et laissaient des jeunes merengues frustrés.

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À force de souffrir, les Parisiens ont fini par craquer sur un ballon mal renvoyé à deux reprises et qui a profité à Liberto, pour reprendre le ballon et égaliser (1-1, 85e). De quoi pousser les Français jusqu’aux tirs au but et avec les regrets, puisque Abo El Nay manquait la balle de finale pour le PSG (90e+5). Et après une séance de tirs aux buts mouvementée, avec deux ratés de chaque côté, le Real Madrid s’impose grâce à un dernier arrêt de Navarro et retrouvera le Club Bruges, vainqueur de Benfica, en finale de la compétition, lundi soir.