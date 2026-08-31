Coventry avance ses pions pour Melvin Bard

Auteur d’un mercato estival ingénieux sous la houlette de son nouveau directeur sportif Roger Ricort, l’OGC Nice s’apprête à vivre une fin de mercato plus sereine d’ici la clôture du marché, fixée à mardi soir 20h. Si Hicham Boudaoui fait déjà ses valises pour l’Arabie saoudite, c’est le dossier Melvin Bard (25 ans) qui pourrait animer la fin du mercato niçois. Cadre du vestiaire avec près de 200 apparitions sous le maillot rouge et noir, le piston gauche n’est pas assuré de rester et plait en Angleterre.

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Selon nos informations, Coventry, fraîchement promu en Premier League, est revenu à la charge ces derniers jours, tout comme une autre écurie étrangère dont l’identité n’a pas filtré. Face à la menace de plus en plus pressante venue d’outre-Manche pour un joueur estimé à plus de 10 millions d’euros, la direction niçoise a immédiatement assuré ses arrières. Le Gym tient déjà plusieurs pistes sérieuses pour compenser la perte éventuelle de son latéral gauche. Une cible de choix mène actuellement en Bundesliga, où le profil du Français Niels Nkounkou (Eintracht Francfort) est apprécié en interne. A suivre.