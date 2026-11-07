Coupe du Monde 2026 : l’Argentine va saisir le TAS pour les sanctions de la FIFA

Quatre mois plus tard, l’Argentine n’a toujours pas abdiqué. Ce samedi, la Fédération argentine de football (AFA) a indiqué qu’elle compte faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) des sanctions infligées par la FIFA, à la suite des incidents ayant eu lieu après la finale de la Coupe du Monde 2026. Dans son communiqué, l’AFA a annoncé avoir reçu les décisions de la chambre d’appel de la FIFA, qu’elle avait saisie et qui a maintenu les sanctions contre Leandro Paredes et elle-même. Pour rappel, l’ancien milieu du PSG avait écopé de dix matchs de suspension pour ses agissements contre les joueurs espagnols, tandis que la Fédération avait écopé d’une amende de 321 000 dollars pour des chants discriminatoires des supporters de l’Albiceleste. Elle a ainsi indiqué son intention de déposer un recours auprès du TAS, basé à Lausanne (Suisse).

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« Les prochaines étapes, visant à défendre les droits du joueur et de l’AFA, consisteront à solliciter les motifs des décisions, puis à saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) en vue d’un nouvel examen. L’association estime en effet disposer d’arguments de fait et de droit suffisants pour justifier ce recours », est-il indiqué. La chambre de recours de la FIFA a néanmoins « ordonné un allègement de la sanction » concernant Nahuel Molina, la ramenant à quatre matchs de suspension et une amende de 60 000 dollars. L’arrière droit argentin avait initialement écopé de sept matchs de suspension et de 90. 000 dollars d’amende.