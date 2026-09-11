Scène surréaliste à Fenerbahçe : le président oblige son entraîneur à rester après sa démission

Pour le retour de leur club en Ligue des Champions 18 ans plus tard, les supporters de Fenerbahçe n’étaient sans doute pas préparés à vivre une soirée aussi rocambolesque. Si leur équipe a signé un résultat correct en tenant l’AS Rome en échec (1-1), c’est surtout l’après-match qui a donné à ce retour en C1 une tournure totalement inattendue.

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En conférence de presse, l’entraîneur stambouliote Ismail Kartal a annoncé son intention de démissionner, alors qu’il avait été visé par un jet de bouteille durant la rencontre : « j’ai passé trois mois ici. Depuis le début de la saison jusqu’à aujourd’hui, les entraînements et les stages que nous avons organisés avec les joueurs, ainsi que les efforts de notre président et de la direction, ont été très bénéfiques. Ce furent des moments formidables. Pour le bien de Fenerbahçe, de mes joueurs et des futurs entraîneurs, je démissionne de mon poste, avec l’intention de ne jamais y revenir », a-t-il lâché.

«Je suis son aîné. Je lui ai dit : "tu continues, et c’est tout"»

Cette annonce a vite atterri jusqu’aux oreilles de son président Aziz Yildirim, qui s’est à son tour empressé d’annoncer que son entraîneur resterait bien en poste : «il est au début de sa mission. Nous le soutenons. Certains supporters ont lancé une bouteille sur la tête de l’entraîneur ce (jeudi) soir pendant le match. Il en est bouleversé. Je viens de parler à Ismail Kartal. Il a évoqué l’incident de la bouteille et s’est également plaint d’être sous pression. (…) Je suis son supérieur, je lui ai dit de continuer et c’est tout. Nous sommes une famille», a-t-il déclaré sur beIN SPORTS Turquie.

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Fenerbahçe a ensuite publié un long communiqué pour réaffirmer son soutien à son entraîneur et rappeler à l’ordre le ou les supporters responsables : «İsmail Kartal est toujours en poste. Le club doit soutenir notre entraîneur. Jusqu’à mon départ, İsmail Kartal est l’entraîneur de Fenerbahçe (…) Ismail Kartal n’a pas besoin de dire "Je continue". Je suis son aîné. Je lui ai dit : "tu continues, et c’est tout". On est une famille ! Il n’y a rien de mal entre nous (…) S’il veut partir avec moi le jour de mon départ, il le peut, mais il ne partira pas avant mon départ ! Sachez-le bien et tenez-en compte. Vous jetez des bouteilles, comment est-il censé rester immobile ? C’est honteux. S’il vous plaît, respectons les valeurs de la communauté de Fenerbahçe», peut-on lire. D’après le média turc Fanatik, le principal suspect a été interpellé.