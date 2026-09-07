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Officiel Serie A

La Fiorentina rappelle le coach qu’elle a viré il y a 3 mois pour remplacer Grosso

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paolo Vanoli, alors sur le banc des U19 avec l'Italie @Maxppp

Dernière du classement de Serie A après trois défaites en autant de rencontres, la Fiorentina a décidé de renvoyer Fabio Grosso. Intronisé le 8 juin dernier, l’ancien défenseur international n’aura pas fait long feu. Et pour le remplacer, le club transalpin a embauché Paolo Vanoli, entraîneur qui avait été viré il y a deux mois pour faire place nette à Grosso…

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« L’ACF Fiorentina annonce que la direction technique de l’équipe première a été confiée à M. Paolo Vanoli. Nous adressons un grand merci à l’entraîneur pour avoir immédiatement accepté avec enthousiasme de reprendre les rênes de l’équipe première », a indiqué la Viola sur ses réseaux sociaux.

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