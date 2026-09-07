La Fiorentina rappelle le coach qu’elle a viré il y a 3 mois pour remplacer Grosso
Dernière du classement de Serie A après trois défaites en autant de rencontres, la Fiorentina a décidé de renvoyer Fabio Grosso. Intronisé le 8 juin dernier, l’ancien défenseur international n’aura pas fait long feu. Et pour le remplacer, le club transalpin a embauché Paolo Vanoli, entraîneur qui avait été viré il y a deux mois pour faire place nette à Grosso…
VANOLI È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 7, 2026
ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra.
Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. pic.twitter.com/WqoaCyjCw7
« L’ACF Fiorentina annonce que la direction technique de l’équipe première a été confiée à M. Paolo Vanoli. Nous adressons un grand merci à l’entraîneur pour avoir immédiatement accepté avec enthousiasme de reprendre les rênes de l’équipe première », a indiqué la Viola sur ses réseaux sociaux.
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