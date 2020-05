Son départ du PSG, l'équipe de France : les dernières confidences de Moussa Diaby

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait le choix de se séparer de plusieurs de ses jeunes talents pour renflouer ses caisses. Arthur Zagre (18 ans) a ainsi rejoint l’AS Monaco et Moussa Diaby (20 ans) a filé du côté du Bayer Leverkusen. Une opération qui a rapporté 15 M€ (+ 20% à la revente) au club de la capitale. En Allemagne, le jeune milieu offensif français a su se faire une place. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 20 apparitions en Bundesliga (12 titularisations), Diaby a très rapidement séduit beaucoup de monde.

Un sentiment positif qui ne reflète toutefois pas vraiment toute la réalité. Interrogé par Téléfoot, l’ancien pensionnaire du PSG a avoué qu’il avait dû batailler. « Ma saison n’a pas été très bonne parce que j’ai eu un début de saison compliqué, je n’avais pas du tout de temps de jeu. J’ai du faire des efforts. Là, ça se passe bien, j’espère aider le club. On attend tous de jouer des grands matches. J’ai été patient, j’ai toujours travaillé et aujourd’hui ça fonctionne bien pour moi.. » Finalement bien intégré dans son nouvel environnement, Diaby espère donc prendre tranquillement son envol. L’occasion pour lui de rappeler qu’il ne regrette absolument pas sa décision de quitter les Rouge-et-Bleu. Un choix sur lequel il est revenu.

Diaby pense aux Bleus

« A Leverkusen, je savais que j’allais avoir plus de temps de jeu qu’au PSG. Il fallait que je quitte Paris. Paris c’est mon club formateur, je lui en suis très reconnaissant. Mais il fallait que je quitte Paris. Il faut être patient, il y a d’autres joueurs qui l’ont fait. Je n’étais pas dans cette optique de trop attendre pour avoir du temps de jeu. Je pense que j’ai fait le bon choix en partant du PSG ». Et s’il n’est pas si triste d’avoir quitté la capitale française, c’est parce que Diaby ne cache pas qu’il rêverait de revenir par la grande porte. « J’étais dans l’optique de me dire de partir pour revenir un jour, mais dans un autre statut. Oui, c’est dans la tête de tous les Titis parisiens. »

Enfin, quand on l'interroge sur ses objectifs, Diaby joue cartes sur table. International Espoirs (6 sélections, 0 but) depuis cette saison, le joueur du Bayer ne cache pas qu'il vise les A. Mais ce n'est pas tout. Parti à Leverkusen pour lancer sa carrière, le Français rêve également d'un futur dans une formation bien plus huppée. « Jouer en équipe de France, en Espoir, Je pense toujours à l’équipe de France A. C’est dans la tête de tous les jeunes Français et pourquoi pas aller chercher un plus grand club comme le PSG. » Le message est clair !