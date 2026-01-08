Luis Enrique évoque la redoutable efficacité du PSG aux tirs au but

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG (2-2 ; 4-1 t.a.b.) lors du Trophée des Champions, ce jeudi soir face à l’OM, Luis Enrique est revenu sur l’incroyable réussite des siens lors des tirs au but. Pour rappel, le PSG a remporté sa cinquième séance de tirs au but depuis décembre 2024. Le simple fait de la chance ? Pas totalement d’après le technicien espagnol.

«Il y a des personnes qui disent que c’est de la chance. Peut-être qu’il y a une part de chance, mais aujourd’hui tous les entraîneurs des gardiens et les gardiens ont des informations sur tout le monde. On est d’accord que nous avons de très bons joueurs pour frapper et des gardiens de très haut niveau, c’est une combinaison fantastique. Si les tirs au but étaient arrivés à 1-1, ça aurait été peut-être plus difficile, mais à 2-2, c’était une motivation spéciale», a reconnu le coach parisien.