Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

PSG : le message du maire de Paris après le sacre en Ligue des Champions

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le PSG et Arsenal @Maxppp

Ce samedi, le PSG est allé chercher sa deuxième Ligue des Champions consécutive à Budapest en s’imposant face à Arsenal aux tirs au but. Dominateurs, les Parisiens ont montré leur meilleur visage face à des Gunners très défensifs. Un sacre qui promet une soirée endiablée à Paris, où la crainte de débordements des supporters parisiens était sérieusement envisagée par les autorités.

La suite après cette publicité

Après des premiers débordements ce samedi en fin d’après-midi, Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, a publié un message sur les réseaux sociaux pour rappeler qu’il faut fêter dans le calme et le respect : «deux fois de suite !!! Paris est une nouvelle fois la capitale du football européen. Ce soir, Paris est fière, célébrons ensemble dans la joie et le respect !»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier