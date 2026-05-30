PSG : le message du maire de Paris après le sacre en Ligue des Champions
Ce samedi, le PSG est allé chercher sa deuxième Ligue des Champions consécutive à Budapest en s’imposant face à Arsenal aux tirs au but. Dominateurs, les Parisiens ont montré leur meilleur visage face à des Gunners très défensifs. Un sacre qui promet une soirée endiablée à Paris, où la crainte de débordements des supporters parisiens était sérieusement envisagée par les autorités.
Deux fois de suite !!! 🔴🔵— Emmanuel Grégoire (@egregoire) May 30, 2026
Paris est une nouvelle fois la capitale du football européen. Ce soir, Paris est fière, célébrons ensemble dans la joie et le respect ! pic.twitter.com/Yxmk8R9uLX
Après des premiers débordements ce samedi en fin d’après-midi, Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, a publié un message sur les réseaux sociaux pour rappeler qu’il faut fêter dans le calme et le respect : «deux fois de suite !!! Paris est une nouvelle fois la capitale du football européen. Ce soir, Paris est fière, célébrons ensemble dans la joie et le respect !»
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