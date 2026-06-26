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Premier League

Chelsea : visite médicale pour Marco Palestra

Par Dahbia Hattabi
Marco Palestra avec Cagliari @Maxppp

Chelsea est passé à l’attaque. En début de semaine, les pensionnaires de Stamford Bridge ont trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert de Marco Palestra pour un montant de 55 M€.

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Ce vendredi, Sky Sports annont que le polyvalent latéral droit de la Dea va passer sa visite médicale à Londres avant de signer son contrat. Le joueur est arrivé hier soir de Rome. Il sera la première recrue estivale de Xabi Alonso.

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