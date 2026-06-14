CdM 2026 : la FIFA interdit le maillot de l’Egypte

L’Égypte devra modifier son maillot pour disputer la Coupe du Monde 2026. La FIFA a informé la Fédération égyptienne que les sept étoiles figurant au-dessus de l’écusson ne seraient pas autorisées pendant le tournoi. Chacune d’elles représente un titre remporté en Coupe d’Afrique des nations (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010). Une compétition dont les Pharaons demeurent les recordmen. Toutefois, le règlement de la FIFA n’autorise l’affichage d’étoiles en Coupe du monde qu’aux sélections ayant déjà remporté le trophée mondial. « La FIFA nous a informés que les stars des tournois continentaux ne sont pas autorisées à figurer sur les maillots de la Coupe du monde », a indiqué la Fédération égyptienne.

La suite après cette publicité

La sélection africaine devra également apporter une seconde modification à sa tenue. Utilisés depuis plusieurs années, les numéros dorés présents sur les maillots ont été jugés insuffisamment visibles par l’instance dirigeante du football mondial, notamment pour les retransmissions télévisées. La FIFA a ainsi demandé qu’ils soient remplacés par des numéros blancs avant l’entrée en lice de l’Égypte, prévue lundi contre la Belgique. Une exigence qui ne surprend pas les responsables égyptiens. « La FIFA a également demandé que les numéros des maillots soient changés de doré à blanc afin d’améliorer leur visibilité. Cela n’est pas une surprise, et nous en étions déjà informés avant le tournoi », a précisé la Fédération égyptienne.