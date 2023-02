La terrible statistique du PSG en 2023 !

La suite après cette publicité

Battu ce mercredi soir par l’Olympique de Marseille (2-1), le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de France. Un sacré coup dur pour le club francilien qui connaît son troisième revers depuis le début de l’année après les matches contre le Racing Club de Lens (3-1) et le Stade Rennais (1-0). Une nouvelle défaite qui porte le bilan à 3 sur les 10 dernières rencontres pour la bande de Christophe Galtier.

Une dynamique jamais rencontrée par le Paris Saint-Germain au début d’une année civile depuis 2010. À l’époque, les Franciliens avaient terminé la saison de Ligue 1 à la treizième place. Surtout, ils avaient débuté l’année 2010 avec 5 défaites (1 nul et 4 victoires) sur leurs 10 premiers matches de 2010. L’équipe dirigée par Antoine Kombouaré avait alors perdu contre Guingamp en Coupe de la Ligue (1-0) et en Ligue 1 contre Lille (3-1), Monaco (1-0), Lyon (2-1) et Lorient (3-0).

À lire

OM-PSG : le match terrible de Lionel Messi