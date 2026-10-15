Bordeaux : Paul Baysse fait son retour en équipe première !

C’est un visage bien connu qui retrouve l’équipe première des Girondins de Bordeaux ! Ce jeudi, le club au Scapulaire a officialisé la nomination de Paul Baysse (38 ans) au poste d’entraîneur adjoint d’Arnaud Cormier, récemment confirmé à la tête de l’équipe. Une nouvelle étape pour l’ancien défenseur central, formé à Bordeaux et passé notamment par Nice et Malaga, qui avait également porté le brassard de capitaine lors de son passage chez les professionnels. Déjà impliqué dans la formation des jeunes Girondins, Baysse va désormais apporter son expérience au staff de l’équipe première, tout en conservant ses fonctions auprès des U17 Nationaux.

La suite après cette publicité

Le Club officialise l’arrivée de Paul Baysse au sein du staff technique de l’équipe première, en qualité d’entraîneur adjoint d’Arnaud Cormier. 🗞️ https://t.co/tWbGwSWSek https://t.co/ZdVsV5KloU — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 15, 2026

La suite après cette publicité

Une nomination qui témoigne de la volonté du club de s’appuyer sur des figures attachées à son histoire. « Profondément attaché aux Girondins, dont il a porté les couleurs en tant que joueur et capitaine, Paul Baysse poursuit son histoire avec le Club en prenant de nouvelles responsabilités auprès du groupe senior », explique Bordeaux dans son communiqué officiel. Le club précise également que l’ancien défenseur « conservera en parallèle ses fonctions auprès des U17, avec la même volonté de transmettre son expérience et son attachement au Scapulaire ». Une belle promotion pour Paul Baysse, qui poursuit ainsi sa reconversion sur les bancs de son club formateur après avoir connu une fin compliqué en tant que joueur.