Demba Ba nommé directeur sportif du Havre

C’était attendu depuis le départ de Mathieu au Stade Malherbe de Caen. Après avoir officié du côté de Dunkerque, Demba Ba vient d’être nommé au poste de directeur sportif du Havre.

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🆕 Demba Ba prend la direction sportive du Havre Athletic Club.



Bienvenue Demba ! — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 19, 2026

«Demba Ba prend la direction sportive du HAC ! C’est un peu un retour aux sources : Demba Ba a passé son enfance et son adolescence au Havre, et revient donc poser ses valises dans la Cité Océane ! (…) Fort de cette expérience, avec un esprit de bâtisseur, Demba Ba rejoint donc le HAC. Pour continuer de faire grandir le club et lui permettre de se pérenniser en Ligue 1 ! Bienvenue, Demba », indique le club normand.