Real Madrid : Dani Ceballos ne veut plus parler à Arbeloa

L’orage gronde plus que jamais au Real Madrid ! En effet, une rupture entre Dani Ceballos et son entraîneur espagnol est clairement au centre de l’attention au sein du club de Liga (2e). Mis à l’écart depuis une semaine, le milieu espagnol de 29 ans continue de s’entraîner avec le groupe, mais sans être convoqué pour les matchs. Si son départ du club madrilène semble déjà acté en fin de saison, une révélation fait du bruit ce vendredi. En effet, une discussion tendue avec Álvaro Arbeloa a eu lieu à Valdebebas et Ceballos aurait voulu couper les ponts avec son coach.

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« J’ai demandé à l’entraîneur de ne pas avoir de relation » a lui-même reconnu l’Espagnol de 29 ans, comme le révèle Marca. Le club n’a pas été contre sa décision et a choisi de soutenir son technicien, également sur le départ. Déjà marqué par des tensions passées avec Arbeloa, Ceballos n’a plus joué depuis début avril et ne devrait plus porter la tunique de la Casa Blanca jusqu’à la fin de la saison. Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, son futur se dessinerait donc loin de la capitale indique la source.