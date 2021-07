OM : tout va se jouer aujourd'hui pour Daniel Wass

La suite après cette publicité

Parmi les rares joueurs qui ont plus ou moins fait l'unanimité à Valence lors des récentes périodes de troubles du club, on retrouve bien entendu Daniel Wass. C'est donc tout à fait logique que son avenir fasse beaucoup parler dans la presse de la région. Son avenir semble s'écrire loin de Mestalla, puisque son contrat expire en 2022, et il aurait déjà demandé à partir, du moins via des apparitions médiatiques.

Toujours à l'affût des bons coups, Pablo Longoria est particulièrement chaud pour enrôler le polyvalent joueur danois. Mais Valence ne veut pas faire de cadeau à son ancien employé. Comme l'expliquait hier la presse locale, les Ches ont déjà fait savoir que l'offre de 2 millions d'euros que s'apprêtait à formuler Longoria n'allait pas être suffisante.

L'OM va devoir faire des efforts

Ce samedi, les médias de la région de Valence comme Levante-EMV ou El Desmarque indiquent que ce premier jour de week-end sera décisif, puisque le joueur sera de retour à l'entraînement, une fois ses vacances terminées. Aujourd'hui, il devrait annoncer sa volonté de quitter le club de façon officielle à ses dirigeants. Selon El Desmarque, ces derniers n'ont pas l'intention de le vendre, bien au contraire.

Ils espèrent même le prolonger, et ne feront aucun cadeau. Autant dire qu'il faudra mettre bien plus que 2 millions d'euros sur la table pour le recruter. De son côté, Levante-EMV précise que l'OM est le seul club sur le dossier actuellement, puisque Brondby et Copenhague ont vite quitté la course pour des raisons financières. On devrait être fixé dans les prochaines heures...