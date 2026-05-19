Bolsonaro, Lula, Neymar… Carlo Ancelotti au cœur d’un jeu politique au Brésil pour la Coupe du Monde 2026 ?

La liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde 2026 n’aurait pu être qu’un événement sportif de plus dans le calendrier saturé du football mondial. Pourtant, au Brésil, aucune convocation n’est jamais totalement sportive. Et certainement pas celle de Neymar. Après des mois d’incertitudes physiques, de débats médiatiques et de spéculations autour de sa place dans le groupe, le retour de la star brésilienne sous le maillot jaune dépasse immédiatement le simple cadre du terrain. Car au Brésil, la Seleção n’est pas seulement une équipe nationale, mais est un véritable miroir émotionnel du pays, un symbole de puissance populaire, parfois même un outil politique. Depuis des décennies, chaque génération de joueurs incarne une certaine idée du Brésil, de Pelé à Romário, de Ronaldo à Neymar en passant par l’inévitable Socrates. Et lorsque le plus célèbre footballeur du pays fait son retour à quelques semaines d’une Coupe du Monde organisée dans un contexte de tensions politiques croissantes, ce retour devient fatalement un sujet national. D’autant que cette fois, l’histoire se noue autour d’un homme extérieur au Brésil avec Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien, figure mondialement respectée et réputée consensuelle, débarque dans un pays fracturé où le football reste l’un des derniers espaces capables de réunir, ou de diviser, des millions de personnes en même temps. En convoquant Neymar, l’ancien coach de l’AC Milan et du Real Madrid ne signe pas uniquement une décision technique. Il rouvre malgré lui une conversation beaucoup plus vaste sur l’identité du Brésil, sur le poids politique de ses icônes sportives et sur la manière dont la Seleção continue d’être utilisée comme un récit national.

La suite après cette publicité

Car le timing n’a rien d’anodin. À moins de six mois de l’élection présidentielle de 2026, le Brésil s’apprête à vivre une nouvelle campagne sous haute tension entre le camp de Luiz Inácio Lula da Silva et celui du bolsonarisme, désormais porté notamment par Flávio Bolsonaro, fils de l’ancien président aujourd’hui inéligible. Dans ce climat de polarisation extrême, le football redevient un territoire symbolique majeur. Or, Neymar n’est pas une figure neutre dans cette bataille culturelle. Son soutien public à Jair Bolsonaro lors des précédentes campagnes présidentielles l’a transformé, pour une partie du pays, en incarnation sportive du Brésil conservateur et nationaliste. À l’inverse, le retour au pouvoir de Lula s’est accompagné d’une volonté implicite de reprendre possession d’une Seleção que beaucoup, à gauche, estimaient confisquée politiquement par le bolsonarisme durant les années 2018-2022. C’est dans cette zone grise qu’Ancelotti fait aujourd’hui son entrée. L’Italien apparaît presque comme un arbitre extérieur chargé de réconcilier une institution devenue hautement sensible. Son statut d’étranger, son image de sage apolitique et son immense crédibilité sportive lui offrent une position unique d’un homme supposé ramener uniquement le football au centre du jeu. Mais dans un pays où la Seleção a historiquement servi autant à produire de l’unité nationale qu’à fabriquer du récit politique, la neutralité est-elle réellement possible ? Derrière la simple question du retour de Neymar se cache peut-être déjà une autre interrogation beaucoup plus profonde avec l’objectif de savoir qui cherche aujourd’hui à récupérer émotionnellement la Seleção pour raconter le Brésil de demain.

La suite après cette publicité

Neymar à la Coupe du Monde, encore utilisé ?

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le pouvoir brésilien tente d’entrer dans le vestiaire de la Seleção. Depuis la dictature militaire et la récupération triomphale de la Coupe du Monde 1970 par le régime du général Médici, le football brésilien vit dans une proximité permanente avec le politique. La victoire du Brésil au Mexique avait alors été transformée en outil de propagande nationale, au point de devenir un cas d’école dans de nombreux travaux universitaires consacrés aux rapports entre sport et pouvoir. Dans le récit officiel de la junte, Pelé et la Seleção symbolisaient un Brésil fort, uni et victorieux au moment même où le pays traversait une période de répression politique intense. Cette idée d’un football capable de produire une illusion d’unité nationale n’a jamais réellement disparu. Elle traverse toute l’histoire contemporaine du pays. Chaque Coupe du Monde dessine un moment où le Brésil se raconte à lui-même. Chaque grande star devient une figure politique malgré elle. Et chaque sélectionneur finit par comprendre que la Seleção n’appartient ni entièrement à la fédération, ni entièrement au peuple, mais à une zone émotionnelle beaucoup plus vaste où se mélangent patriotisme, culture populaire, frustrations sociales et ambitions politiques. C’est précisément ce que découvre aujourd’hui Carlo Ancelotti. Selon plusieurs médias brésiliens, l’Italien aurait été frappé par le niveau de passion entourant chacune de ses décisions, notamment autour du cas Neymar. UOL explique même qu’Ancelotti découvre progressivement que la Seleção est au Brésil «un patrimoine national» dépassant largement le sport. Convoquer Neymar ne revient plus simplement à choisir un attaquant pour un tournoi. Cela signifie réintroduire dans le cœur symbolique du pays l’une des figures les plus polarisantes du Brésil contemporain.

Car Neymar est devenu bien davantage qu’un joueur de football. Depuis son soutien affiché à Jair Bolsonaro lors de la campagne présidentielle de 2022, juste avant la Coupe du Monde au Qatar, le numéro 10 cristallise une fracture culturelle profonde. Son image s’est graduellement confondue avec celle d’un Brésil conservateur, patriote et anti-Lula, notamment sur les réseaux sociaux où le bolsonarisme a fait du joueur une icône populaire. Les Bolsonaro n’ont jamais caché cette proximité en utilisant le mythique maillot jaune comme véritable costume pour leurs meetings politiques. Au point que certains Brésiliens préféraient se munir de la tunique bleue secondaire. En pleine campagne électorale en 2022, Jair Bolsonaro déclarait que « Neymar est un exemple pour la jeunesse brésilienne » et saluait chez lui « des valeurs que beaucoup veulent détruire au Brésil ». Son fils Flávio Bolsonaro continue régulièrement d’utiliser l’imaginaire du football et de la Seleção dans sa communication politique, cherchant à opposer un Brésil populaire et patriote à ce qu’il décrit comme les élites culturelles proches du lulisme. À l’inverse, le retour de Lula au pouvoir s’est accompagné d’une tentative plus discrète mais réelle de réinvestir symboliquement la Seleção. Lula sait parfaitement ce que représente le football dans l’imaginaire collectif brésilien. Lui-même aime rappeler qu’il est « un homme du peuple qui parle football comme tout Brésilien ». Ces dernières semaines, le président a même évoqué publiquement ses échanges avec Ancelotti autour de Neymar, affirmant que le technicien italien lui aurait demandé son avis sur une éventuelle convocation du joueur pour la Coupe du Monde. Lula racontait alors avec ironie avoir répondu que « personne ne doit être convoqué seulement à cause de son nom ». Une déclaration apparemment anodine mais hautement politique dans un pays où Neymar reste associé à l’ère Bolsonaro.

La suite après cette publicité

Derrière cette phrase, Lula envoie aussi un message culturel à une partie du Brésil qui rejette désormais la star de Santos autant pour des raisons politiques que sportives. Cette tension dépasse désormais les frontières du Brésil et s’inscrit dans une Coupe du Monde 2026 qui s’annonce déjà comme la plus politisée de l’histoire moderne du football. Le tournoi se disputera principalement aux Etats-Unis dans une atmosphère dominée par le retour de Donald Trump au centre du jeu politique américain et mondial. Comme un symbole puissant, Neymar, figure associée au bolsonarisme brésilien, évoluera dans le pays de Trump, allié idéologique revendiqué de Jair Bolsonaro, tandis que Javier Milei multiplie lui aussi les rapprochements avec les droites populistes internationales. En toile de fond, la Coupe du Monde devient alors bien plus qu’un événement sportif global. Elle se transforme en gigantesque théâtre géopolitique où les grandes figures du football portent malgré elles des récits politiques concurrents. Dans cette configuration, Carlo Ancelotti apparaît presque comme une anomalie. Européen, extérieur aux fractures locales, respecté partout, il devient malgré lui un médiateur symbolique au milieu d’une bataille culturelle qui le dépasse complètement. Son immense défi ne sera peut-être pas seulement de refaire gagner le Brésil. Il sera surtout de réussir à protéger la Seleção d’un pays qui projette sur elle ses angoisses politiques, ses divisions sociales et ses rêves de puissance nationale. Parce qu’au Brésil plus qu’ailleurs, le football n’est jamais totalement séparé du pouvoir. Et parce qu’à l’approche des élections, chaque image de Neymar sous le maillot jaune ressemble déjà à un message politique que chacun tente d’interpréter à sa manière.