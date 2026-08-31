Ligue 2 : l’ASSE signe une très belle victoire à Dijon

Saint-Étienne a signé une belle victoire sur la pelouse de Dijon (3-2), ce lundi soir, lors de la 4e journée de Ligue 2. Les Verts ont rapidement pris les devants grâce à Théo Ballo, servi par Irvin Cardona (21e), avant de voir les locaux revenir juste avant la pause par Souleymane Chouchane, sur une passe de Pierre Bellon (39e).

La suite après cette publicité

La seconde période a offert un véritable festival offensif. Chouchane a donné l’avantage à Dijon (55e), mais Théo Ballo a remis les deux équipes à égalité dans la foulée (64e). Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Augustine Boakye a finalement offert la victoire à l’ASSE à la 80e minute, sur une passe de Zuriko Davitashvili. Les Stéphanois repartent ainsi de Bourgogne avec trois précieux points.