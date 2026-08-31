Ligue 2 : l’ASSE signe une très belle victoire à Dijon
Saint-Étienne a signé une belle victoire sur la pelouse de Dijon (3-2), ce lundi soir, lors de la 4e journée de Ligue 2. Les Verts ont rapidement pris les devants grâce à Théo Ballo, servi par Irvin Cardona (21e), avant de voir les locaux revenir juste avant la pause par Souleymane Chouchane, sur une passe de Pierre Bellon (39e).
La seconde période a offert un véritable festival offensif. Chouchane a donné l’avantage à Dijon (55e), mais Théo Ballo a remis les deux équipes à égalité dans la foulée (64e). Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Augustine Boakye a finalement offert la victoire à l’ASSE à la 80e minute, sur une passe de Zuriko Davitashvili. Les Stéphanois repartent ainsi de Bourgogne avec trois précieux points.
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