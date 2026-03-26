L1 : la LFP justifie le report de Lens-PSG

Le RC Lens espérait jouer une "finale" du championnat le 11 avril prochain contre le Paris Saint-Germain. Mais la LFP en a décidé autrement à l’issue de son conseil d’administration. En effet, il a été voté le report de cette rencontre à l’unanimité, sur proposition du PSG qui souhaite se concentrer pleinement sur son quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool les 8 et 14 avril prochains. La LFP a publié un communiqué pour expliquer son choix.

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« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai. Ces décisions s’inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d’Administration de permettre à la France de conserver sa cinquième place à l’indice UEFA, qui permet d’obtenir quatre places en UEFA Champions League. Ces deux décisions s’accompagnent d’une proposition faite au RC Lens d’aménager son calendrier pour avancer la rencontre RC Lens-FC Nantes (33e journée) au vendredi 8 mai au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finales de l’UEFA Champions League », peut-on lire.

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