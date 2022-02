OM : Pape Gueye et le caractère de Sampaoli

Récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, Pape Gueye a également pris une place assez importante dans la rotation effectuée dans le milieu de terrain de l'OM par Sampaoli. Le joueur d'1m89, qui a disputé 23 matches sous le maillot Olympien cette saison, est revenu à la fin d'un long entretien pour L'Equipe, sur sa relation avec l'entraineur argentin.

«Le coach, il est spécial ! Il aime bien me taquiner. Parfois, il passe à côté de moi et il me met de coups de poing. C'est peut-être parce que je suis beaucoup plus grand que lui. Avec lui, on sait quand on peut rigoler et quand il faut se donner à fond à l'entrainement. », a expliqué l'ancien joueur du Havre tout sourire.