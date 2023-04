La direction de Chelsea s’explique pour Frank Lampard

La suite après cette publicité

C’est fait Frank Lampard revient à Chelsea. C’est lui qui assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison avec la Premier League et les quarts de finale de la Ligue des Champions comme point d’orgue. Viré il y a deux ans de ce même poste, l’ancien milieu de terrain des Blues revient comme pompier de service après le passage raté de Graham Potter. Malgré des entretiens avec Luis Enrique et la rumeur d’une possible venue de Julian Nagelsmann, la direction du club anglais a préféré miser sur un visage bien connu de la maison pour mener à bien l’équipe première vers ses objectifs.

«Nous sommes ravis d’accueillir Frank à Stamford Bridge. Frank est un membre du Hall of Fame de la Premier League et une légende de ce club. Alors que nous poursuivons notre processus minutieux dans la recherche d’un manager à plus long terme, nous voulons fournir au club et à nos fans un plan clair et stable pour le reste de la saison. Nous voulons nous donner toutes les chances de succès et Frank possède toutes les caractéristiques et qualités nécessaires pour nous conduire jusqu’à la ligne d’arrivée» explique Todd Boelhy dans le communiqué annonçant le retour de Lampard.

