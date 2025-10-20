Rennes apprécie le profil de Philippe Clément

La situation est tendue à Rennes. Après quatre matches nuls de rang malgré un effectif plutôt compétitif, Habib Beye est en danger. Critiqué en interne pour certaines décisions qui ont surpris son groupe, l’entraîneur de 48 ans commence également à être dans le collimateur auprès de ses dirigeants, interloqués par le match nul à domicile face à Auxerre ce dimanche.

Selon nos informations, ces mêmes décisionnaires sont à la recherche du futur entraîneur des Bretons. Et toujours d’après nos sources en Bretagne, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Philippe Clément. Depuis son départ en février 2025 des Glasgow Rangers, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco n’a pas retrouvé de banc et son profil plaît énormément à Rennes. Affaire à suivre…