Rennes apprécie le profil de Philippe Clément
La situation est tendue à Rennes. Après quatre matches nuls de rang malgré un effectif plutôt compétitif, Habib Beye est en danger. Critiqué en interne pour certaines décisions qui ont surpris son groupe, l’entraîneur de 48 ans commence également à être dans le collimateur auprès de ses dirigeants, interloqués par le match nul à domicile face à Auxerre ce dimanche.
Selon nos informations, ces mêmes décisionnaires sont à la recherche du futur entraîneur des Bretons. Et toujours d’après nos sources en Bretagne, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Philippe Clément. Depuis son départ en février 2025 des Glasgow Rangers, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco n’a pas retrouvé de banc et son profil plaît énormément à Rennes. Affaire à suivre…
En savoir plus sur
Ligue 1 : Rennes encore rattrapé contre Auxerre, Toulouse fait le spectacle contre Metz, derby fou entre Lorient et Brest
Nos dernières vidéos
Les plus lus
De la relégation en L2 avec Montpellier à meilleur joueur de la Coupe du monde U20, l’incroyable trajectoire d’Othmane Maamma
Explorer