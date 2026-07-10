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Coupe du Monde

Anthony Gordon se confie sur sa relation avec Marcus Rashford

Par Sasha Nahon
1 min.
Rashford et Gordon @Maxppp

Anthony Gordon a salué l’aide précieuse de Marcus Rashford depuis son arrivée au FC Barcelone raconte Sport. L’ailier anglais, en concurrence avec son coéquipier pour une place dans le onze de départ dans cette Coupe du Monde, a expliqué que Rashford avait été le premier à le féliciter après sa signature et lui avait fourni des informations utiles sur le club et son environnement. « Il m’a félicité dès qu’il m’a vu. Il m’a beaucoup aidé. Je cherche une maison et il m’a donné des informations sur le club, ce qui est vraiment utile puisque je n’y suis pas encore allé », a déclaré Gordon.

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L’attaquant a également décrit Rashford comme un joueur humble et passionné, « incompris » selon lui, toujours impliqué avec le ballon et doté d’une attitude exemplaire. Malgré la concurrence pour une place dans l’équipe, Gordon insiste sur le caractère sain de cette rivalité : « On se dispute une place, c’est le football. Au plus haut niveau, ce sera toujours le cas, et ça me convient généralement bien. » La concurrence entre les deux joueurs se poursuivra pour le quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège au Swope Soccer Village de Kansas City.

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