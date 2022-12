Rennes : les annonces mercato de Florian Maurice

Florian Maurice s’est lâché. Interrogé par L’Equipe, le directeur sportif du Stade Rennais a taclé Didier Deschamps et son staff pour ses choix durant le Mondial. Il n’a d’ailleurs pas compris pourquoi Martin Terrier n’avait pas eu sa chance. Dans cet entretien, il en a aussi profité pour évoquer le prochain mercato d’hiver.

«On ne sait jamais trop, mais oui (le mercato sera calme, ndlr). On a un effectif où les postes sont globalement doublés, parfois triplés, en ligne par rapport à ce qu’on souhaite faire. Je ne m’imagine pas déséquilibrer un groupe qui vit aussi très bien». Au sujet d’offres qui pourraient arriver, il a ajouté : ce fut déjà le cas cet été pour certains de nos joueurs (Terrier, Majer), et pour aller le plus haut ou loin possible, on a besoin de garder tout le monde. Concernant Hamari Traoré, en fin de contrat, il a confié : «la situation n’a pas forcément changé depuis l’été. Il y a une stratégie de club que l’on doit mûrir. Pour l’instant, on reste sur notre position, après avoir échangé avec Hamari fin août (…) Après, il faut voir comment on termine la saison, et notre stratégie avec des joueurs qui arrivent (Lorenz Assignon, à ce poste de latéral droit). C’est assez complexe, ce dossier Hamari. Lui est bien, top dans son état d’esprit.» Enfin, concernant Loïc Badé, dont le prêt devrait s’achever à Nottingham Forrest, il a expliqué qu’il n’avait pas de temps de jeu et qu’une solution devait être trouvée. Affaire à suivre donc…

