Juventus : la réaction amère de Spalletti

La Juventus s’est effondrée face à Galatasaray (5-2) ce mardi lors du barrage aller de la Ligue des Champions. Alors qu’elle menait 2-1 à la pause, elle s’est écroulée en deuxième période, encaissant 4 buts et un carton rouge. Au micro de Sky Italia, Luciano Spalletti, le coach italien, a eu des mots durs. « Nous avons mal terminé la première mi-temps et tenté de nous ressaisir en seconde. Nous avons baissé de régime, tant au niveau de la personnalité que du caractère. Ce soir, nous avons reculé de trois pas, pas d’un », s’est-il lamenté.

« Dans ce genre de matchs, il faut savoir gérer un carton jaune, mais nous l’avons payé cher avec Cabal. Ce double carton jaune nous a compliqué la tâche et nous avons commis trop d’erreurs, même dans la construction du jeu. (…) Nous devons assumer nos responsabilités. Sur le plan individuel et concernant la compréhension de certaines situations, nous ne sommes pas encore au meilleur de notre forme, et ce soir, nous avons aggravé les choses. L’expulsion était significative compte tenu de la difficulté du match, mais nous travaillons dessus, c’est pour cela que nous sommes là. Nous devons rendre des comptes au club et aux supporters », a-t-il conclu. La Juventus, déjà éliminée au même stade la saison passée par le PSV Eindhoven, devra espérer un miracle lors du barrage retour mercredi prochain à domicile.