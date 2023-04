PSG : Christophe Dugarry charge violemment Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Présent dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC, ce jeudi, Christophe Dugarry est notamment revenu sur la polémique autour de Kylian Mbappé, qui n’a pas apprécié la vidéo réalisée pour la campagne de réabonnement du PSG. L’occasion pour l’ancien joueur de l’équipe de France et des Girondins de Bordeaux de s’en prendre violemment à la communication… du Bondynois. «J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club ? Pour afficher ton responsable de communication ? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne».

Agacé, Dugarry a ensuite dénoncé le manque de classe de l’ancien Monégasque, demandant à ce dernier de se concentrer sur le terrain… «C’est maladroit, ce n’est pas classe. La façon de faire de Mbappé je trouve que ça ne se fait pas. Le mec qui a fait cette promo, c’est lui le responsable des fautes du PSG ? Vous pensez qu’on va repousser les problèmes du PSG sur un mec qui a fait une publicité ? Même le message de Kylian je ne le comprends pas. Qu’il arrête ! Qu’ils arrêtent tous avec leurs égos ! Ils sont nuls ! Ils perdent des matchs les uns après les autres ! Qu’ils jouent sur le terrain, qu’ils montrent ce qu’ils valent. Ils ont des salaires de folie. Il n’a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu’il n’a pas donné son aval pour une pub. On s’en fout ! Il veut s’occuper de tout ! Du marketing, de la communication, il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop ! Joue au ballon». Ambiance…

