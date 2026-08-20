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Premier League

Brighton rejette une offre de 58 M€ de Liverpool pour Minteh

Par Jordan Pardon
1 min.
Yankuba Minteh @Maxppp

Arrivé à Brighton en 2024 en provenance de Feyenoord, Yankuba Minteh pourrait donner une nouvelle dimension à sa carrière dès cet été. L’ailier gambien, auteur de 3 buts et 4 passes décisives en Premier League la saison dernière, est pisté par Liverpool. D’après The Athletic, cet intérêt s’est même traduit par une offre ces derniers jours.

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Estimée à 58 millions d’euros, cette dernière a été rejetée par la direction des Seagulls, mais les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Touché à la jambe droite lors de la pré-saison, Minteh devrait revenir d’ici 8 semaines, mais selon certaines sources, le joueur de 22 ans serait intéressé à l’idée de rejoindre Liverpool si les deux clubs trouvaient un accord financier. L’ancien joueur de Feyenoord est sous contrat jusqu’en 2029 avec Brighton.

Pub. le - MAJ le
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