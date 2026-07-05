Coupe du Monde 2026 : huitième de finale électrique entre le Brésil et la Norvège

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La phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 bat son plein avec un huitième de finale qui s’annonce particulièrement spectaculaire. Ce choc met aux prises le Brésil, géant historique bousculé mais toujours debout, et la Norvège, portée par la génération la plus excitante de son histoire moderne.

Le Brésil s’est fait une immense frayeur au tour précédent face au Japon. Menés au score et en panne d’inspiration, les hommes de Carlo Ancelotti s’en sont sortis au buzzer (2-1) grâce à une égalisation de Casemiro et au but de la gagne inscrit dans le temps additionnel par Gabriel Martinelli. Si la Seleção peine encore à convaincre collectivement après un premier tour mitigé (un nul contre le Maroc, suivis de victoires 3-0 face à Haïti et l’Écosse), elle avance revancharde. Pour ce rendez-vous crucial, Ancelotti devra composer sans Raphinha ni Lucas Paquetá, blessés, mais enregistre le retour précieux de Casemiro au milieu de terrain. En attaque, tous les espoirs reposent sur l’inarrêtable Vinicius Jr, déjà auteur de 4 buts dans le tournoi.

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En face, la Norvège arrive gonflée à bloc après avoir éliminé la Côte d’Ivoire au terme d’un match haletant. Portés par un Erling Haaland stratosphérique – déjà 5 réalisations au compteur dans ce Mondial – et le virevoltant Antonio Nusa, les Scandinaves affichent une santé offensive insolente avec 10 buts inscrits en 4 rencontres. Si le milieu de terrain guidé par Martin Ødegaard tourne à plein régime, l’arrière-garde norvégienne (Ostigard, Ajer) montre régulièrement de lourdes faiblesses. Sous une forte chaleur attendue à 30°C, ce duel de dynamiteurs promet des étincelles.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Brésil-Norvège, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

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Erling Haaland et Vinicius Jr marquent, cote à 4,90

C’est le duel des titans de cette Coupe du Monde 2026. D’un côté, Vinicius Jr est le facteur X du Brésil, portant l’attaque sur ses épaules avec ses 4 buts. De l’autre, le "Cyborg" Erling Haaland martyrise les défenses avec déjà 5 buts en seulement 3 matchs. Face aux largesses défensives évidentes des deux sélections (la Norvège a concédé un but lors de chacun de ses matchs et le Brésil a souffert face à la vivacité japonaise), les espaces seront colossaux pour ces deux monstres sacrés. Voir les deux superstars trouver le chemin des filets au cours de la rencontre offre une cote exceptionnelle à 4,90.

Victoire du Brésil ou de la Norvège avec des buts des deux équipes, cote à 2,25

Ce pari (double chance 1 ou 2 combiné avec le "But pour les 2 équipes") est d’une logique implacable. Le Brésil a marqué lors de toutes ses sorties dans ce Mondial, tandis que le pari "les deux équipes marquent" est passé lors des 4 premières rencontres de la Norvège. Les deux nations disposent d’armadas offensives capables de frapper à tout moment, mais leurs arrières-gardes respectives manquent de sérénité. Sous la chaleur étouffante (30°C), la fatigue va créer des espaces en fin de match. Le scénario d’un match nul 0-0 ou 1-1 qui s’éternise semble exclu tant les deux équipes jouent vers l’avant. Voir l’une des deux équipes l’emporter dans le temps réglementaire d’un match spectaculaire est coté à 2,25.

Plus de 1,5 but durant la rencontre et qualification du Brésil, cote à 1,58

C’est la mise de la sécurité absolue pour optimiser sereinement votre premier pari. La Norvège a déjà inscrit 10 buts dans le tournoi et le Brésil tourne à plus de deux buts par match. La barre des 1,5 but devrait être franchie très rapidement. Pour ce qui est de l’issue finale, le Brésil possède l’expérience incomparable des matchs couperets à haute pression et un réservoir de talents plus dense (Martinelli, Guimarães, Casemiro) pour faire la différence sur la durée, que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongations ou aux tirs au but. Ce combo "Over 1,5 et qualification du Brésil" à 1,58 est idéal pour un placement serein.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

Créez votre compte Winamax en quelques clics.

Effectuez votre premier dépôt. (Les deux offres s’activent automatiquement).

Placez votre 1er pari sportif sur l’événement de votre choix, jusqu’à 100 € (par exemple, Erling Haaland et Vinicius Jr marquent, cote à 4,90).

exemple : Si les deux stars internationales font trembler les filets, vous encaissez vos gains (490€ pour une mise de 100€). S’ils ne marquent pas, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

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