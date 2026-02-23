Équipe de France : la surprenante double prime des Bleus après la qualification au Mondial 2026

L’été prochain, l’Équipe de France disputera sa 17e phase finale de Coupe du Monde. La dernière de l’ère Didier Deschamps, qui aura à cœur de décrocher une troisième étoile avant de céder sa place au poste de sélectionneur. Une qualification pour le prochain Mondial acquise le 13 novembre dernier, lorsque les Bleus avaient dominé l’Ukraine (4-0) au Parc des Princes. Dans la foulée de ce succès, l’ambiance était à la fête dans le vestiaire tricolore. Au point où elle avait laissé place à une requête particulière de la part des joueurs. Selon L’Équipe, les joueurs ont demandé le versement d’une double prime par l’intermédiaire de leur capitaine, Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Présent ce soir-là, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, n’a pas mis longtemps à accepter cette requête. Habituellement, chaque international perçoit une prime d’environ 21 000 euros par match au titre des droits à l’image liés aux opérations commerciales avec les partenaires. Avec cette décision exceptionnelle, la somme a donc atteint près de 42 000 euros par joueur pour cette rencontre. Au total, les 23 joueurs convoqués ont bénéficié de cette prime doublée, tout comme le staff technique mené par Didier Deschamps.

Une décision qui interroge en interne

Cette rallonge représente donc environ 550 000 euros supplémentaires pour la Fédération, auxquels pourraient encore s’ajouter des primes pour l’encadrement élargi (intendants, managers…), comme l’ont souhaité les joueurs. Une initiative inhabituelle. Sur une saison internationale classique, avec une dizaine de matches, les internationaux français peuvent déjà espérer environ 210 000 euros de primes cumulées. Cette décision n’a d’ailleurs pas été comprise par tout le monde au sein de la FFF, comme le rapporte L’Équipe. Certaines personnes estiment que la qualification au Mondial est devenue une forme de normalité pour les Bleus, surtout avec un groupe abordable (Ukraine, Islande et Azerbaïdjan). La question financière n’est pas étrangère non plus : la Fédération a récemment affiché un déficit de 8,7 millions d’euros, suite à plusieurs aides accordées au football professionnel ou encore à l’organisation d’un France-Israël entouré d’un contexte politique sous tension.

La suite après cette publicité

Malgré ces critiques, Philippe Diallo assume pleinement ce geste envers les joueurs. Le dirigeant rappelle que l’équipe de France constitue le principal moteur économique de la 3F, grâce aux droits télévisés, aux sponsors et au partenariat majeur avec l’équipementier Nike (contrat de 100 millions d’euros par an). « Il n’y a pas de polémique. Je considère que l’équipe de France est le poumon économique de la Fédération. Après cette qualification, c’était l’occasion de reconnaître sa contribution », a-t-il ainsi expliqué. Diallo a aussi précisé que cette prime exceptionnelle avait été élargie à l’ensemble de l’encadrement, à la demande des joueurs.