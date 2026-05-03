LOSC : Oliver Létang pousse un coup de gueule après les sifflets visant Correia

Olivier Létang semblait tendu ce dimanche après-midi. En effet, lors de la 32e journée de Ligue 1, Lille a manqué le coche contre le HAC (1-1). Et après ce match nul, le président lillois, Olivier Létang, a fait passer plusieurs messages en zone mixte, notamment dans un contexte tendu marqué par les sifflets visant Félix Correia durant sa sortie à la 74e minute. « Le football est un sport collectif. Dans un sport collectif, tous les joueurs sont importants. Donc Félix était touché dans le vestiaire, mais les autres l’étaient aussi. Finalement, on est une famille. Tout le monde travaille, s’investit, passe beaucoup de temps ensemble dans l’intérêt du collectif » a-t-il indiqué aux journalistes.

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Très frustré par cette situation dans l’antre lilloise, Létang a poursuivi sa prise de parole avec ton ferme. « On ne peut pas siffler un joueur, ce n’est pas possible. Si on siffle un joueur, on siffle l’équipe. Si on siffle un joueur, on siffle le club. Si on siffle un joueur, on siffle le président parce que c’est un choix que j’ai fait moi. Quand un joueur comme ça est pris à partie et que ce n’est pas mérité, ça impacte tout le monde. On a deux matchs à jouer jusqu’à la fin de la saison et deux victoires à aller chercher. Et plus que jamais, on doit rester unis, solidaires et calmes ». Cela a le mérite d’être clair.