Cristian Tello : « je ne pense pas que Lamine Yamal aurait été titulaire au Barça en 2012 »

«Je ne pense pas que Lamine Yamal aurait été titulaire au Barça en 2012», a lancé Cristian Tello dans un entretien accordé à Sport. L’ancien ailier du FC Barcelone estime que le prodige espagnol aurait certes eu les qualités pour intégrer l’équipe première, mais qu’il aurait eu beaucoup plus de difficultés à s’y imposer à l’époque.

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Pour Tello, la concurrence était alors particulièrement féroce avec des joueurs comme Lionel Messi, Pedro, David Villa ou encore Alexis Sanchez. Une génération dorée qui, selon lui, aurait rendu très difficile la titularisation d’un jeune joueur, même aussi talentueux que Yamal. «Avec des joueurs comme eux, il est très difficile pour n’importe quel jeune issu du centre de formation de s’imposer», a-t-il expliqué.