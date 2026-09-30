Portugal : Ruben Dias refuse de répondre à une question sur Manchester City

À la veille du match de Ligue des Nations face au Danemark, le défenseur portugais de Manchester City, Ruben Dias, s’est présenté face aux médias lusitaniens et danois. Le Cityzen n’a pas échappé aux questions sur la polémique Cristiano Ronaldo.

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Mais il a également été interrogé sur le cas de son club, reconnu coupable par la Premier League d’infractions financières. Un sujet brûlant que le défenseur a refusé d’évoquer. « Je comprends votre question, mais comprenez que je ne commenterai rien qui n’est pas en rapport avec la sélection », a-t-il confié en conférence de presse.