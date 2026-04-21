Nagelsmann et Mourinho s’offrent au Real Madrid

Dans la nuit, El Chiringuito a annoncé que le Real Madrid souhaite confier son équipe fanion à un entraîneur expérimenté qui est un vainqueur. Ce qui peut correspondre au profil de José Mourinho, qui a offert ses services à la Casa Blanca par le biais de son agent assure José Félix Diaz, journaliste pour AS. Le Special One, dont l’avenir sur le banc de Benfica est incertain, connaît bien le club espagnol où il a déjà entraîné.

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Il n’est pas le seul à avoir été proposé à Florentino Pérez et ses équipes. Le journaliste de AS assure que Julian Nagelsmann, actuel sélectionneur de l’Allemagne, a déposé son CV. Pour le moment, l’ancien entraîneur du Bayern Munich comme Mourinho ne semblent pas bien placés. Maurico Pochettino ou encore Didier Deschamps sont de sérieux candidats selon Radio Marca.