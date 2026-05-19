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Les finales nationales de la Champion’s Cup Rekupo se disputent à l’Allianz Riviera

Par Allan Brevi
1 min.
U9 Foot @Maxppp

L’Allianz Riviera de Nice accueille ce mardi 19 et mercredi 20 mai les grandes finales nationales de la Champion’s Cup Rekupo, la plus grande compétition de football amateur en France dédiée aux catégories U9, U11 garçons et U13 féminines. Après plusieurs étapes régionales organisées partout sur le territoire, la 16e édition arrive à son terme avec 34 équipes qualifiées, dont 31 clubs amateurs et trois clubs professionnels invités en U11 (OGC Nice, Olympique de Marseille et Montpellier HSC), pour deux jours de compétition.

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Champion's Cup Rekupo
𝐃𝐮 𝐭𝐫𝐞̀𝐬 𝐡𝐚𝐮𝐭 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐮 𝐚̀ 𝐍𝐢𝐜𝐞 👀⚽️

Pour les grandes finales de la @ChampionsCupFR, plusieurs clubs professionnels seront présents dans la catégorie U11 :

🔵 ⚪️ @OM_Officiel  🔴 ⚫️ @ogcnice  🟠 🔵 @MontpellierHSC

Rendez-vous le 20 mai⚡️
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Le programme s’étendra sur les deux journées avec, dès mardi, les finales U9 puis U13 féminines avant la cérémonie de clôture de la journée. Mercredi sera consacré aux U11 avec un premier match dès le matin, un temps de pause autour d’un cocktail déjeunatoire, puis la finale en fin de journée suivie de la cérémonie de clôture. Organisé autour d’une dimension sportive et éducative, l’événement met également en avant son village Rekupo et son approche éco-responsable, devenus des éléments centraux de cette compétition de jeunes.

Pub. le - MAJ le
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