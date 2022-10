Serie A : l'Inter arrache la victoire dans les dernières minutes face à la Fiorentina

Suite de la 11ème journée de Serie A ce samedi soir avec le choc de mal-classé entre la Fiorentina (13ème) et l'Inter (8ème), deux équipes habituées à jouer les premiers rôles dans le championnat italien, au stade Artemio-Franchi de Florence. Dans cette rencontre, les Intéristes partaient sur les chapeaux de roues avec deux réalisations dans le premier quart d'heure de la partie. Nicolo Barella allumait la première mèche après un contre favorable et une bonne passe en profondeur de son coéquipier Lautaro Martinez (2e, 1-0). L'Argentin se muait alors en buteur pour doubler la mise après une contre-attaque bien menée (15e, 2-0). A noter, la rentrée de Jonathan Ikoné après seulement dix minutes de jeu et la blessure de Nicolas Gonzalez. Le Français était d'ailleurs à deux doigts d'égaliser juste avant le break de l'Inter mais sa frappe passait juste au-dessus de la transversale adverse. A la demi-heure de jeu, La Fiorentina obtenait un pénalty à la suite d'Une grosse semelle de Federico Dimarco sur le genou de Giacomo Bonaventura. Arthur Cabral se alors chargeait de réduire l'écart en prenant à contre-pied Samir Handanovic (32e, 2-1).

🇮🇹 #SerieA 🤯🤯🤯 JONATHAN IKONE QUEL BUT !!!!!

🔥 La Fiorentina égalise face à l'Inter avec ce but splendide du Français ! pic.twitter.com/PrxPuW9iWt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 22, 2022

Au retour des vestiaires, le gardien florentin maintenait son équipe en vie d'une belle claquette sous sa barre sur un coup de tête de Lautaro Martinez (48e). D'autant plus que le club basé à Florence égalisait par l'intermédiaire de l'ancien parisien, Moussa Diaby. Le Français fixait Francesco Acerbi et repiquait dans l'axe pour placer une frappe enroulée du gauche dans la lucarne opposée avec l'aide de la transversale, imparable (60e, 2-2). Peu après, le gardien de la Viola gagnait à nouveau son duel d'une grosse parade face à Nicolo Barella (66e) mais devait s'incliner face à Lautaro Martinez sur pénalty dans la foulée (72e, 3-2). Dans les derniers instants, Christian Kouamé loupait de peu l'égalisation alors que sa frappe passait à quelques centimètres du cadre (82e). Mais en toute fin de rencontre, Jovic réalisait un superbe geste acrobatique pour marquer (90e, 3-3) mais c'était sans compter sur la hargne des Intéristes qui prenaient l'avantage au bout du temps additionnel par l'intermédiaire d'Henrikh Mkhitaryan (90e+5, 4-3). Quel scénario ! Grâce à cette victoire, l'Inter remonte à la 7ème place tandis que la Fiorentina fait du surplace.