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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le bel hommage de Lens pour Jesús de Miguel

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jesus de Miguel @Maxppp
Lens 1-9 Côme
winamax
1 3.55 N 3.80 2 1.76 1er pari remboursé

Le stade Bollaert-Delelis a réservé un bel hommage à Jesús de Miguel ce mercredi soir, avant le coup d’envoi de la rencontre entre le RC Lens et Côme en Ligue des Champions. Un moment chargé d’émotion pour saluer la mémoire de celui qui avait marqué les esprits dans le monde du football. Les supporters lensois ont tenu à lui rendre hommage dans une enceinte qui n’oublie pas ceux qui ont compté. Ce drame s’est produit lundi soir, lors de la rencontre de deuxième division espagnole entre le CD Tenerife et le FC Andorre. Dans les dernières secondes du match, Jesús de Miguel, lancé en contre-attaque, a été violemment percuté par le gardien adverse Jesús Owono. Évacué sur civière puis transporté à l’hôpital, l’attaquant espagnol de 30 ans a succombé à ses blessures mardi matin, après une dégradation de son état neurologique.

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Le bel hommage de Bollaert à Jesús de Miguel ce soir 🙏

#RCLCOM | #UCL
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Arrivé à Tenerife à l’été 2025, il avait participé à la montée du club en deuxième division avec 11 buts et 7 passes décisives la saison passée. Très touché par cette disparition, le monde du football s’est mobilisé. L’UEFA a décidé qu’une minute de silence serait observée sur l’ensemble des terrains européens cette semaine. Cesc Fàbregas et Yannick Cahuzac avaient également rendu hommage au joueur avant Lens-Côme, tandis que le RC Lens avait adressé un message de soutien au CD Tenerife, à sa famille et à ses proches.

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