OL : l’hommage vibrant de Paulo Fonseca à Emmanuel Macron

Depuis plusieurs années, la guerre bat son plein entre la Russie et l’Ukraine. Depuis l’invasion de son pays, l’Ukraine et les équipes ukrainiennes ne peuvent plus jouer sur leurs terres. Depuis le conflit, la Russie est interdite de compétitions européennes et ne peut plus jouer dans les compétitions de la FIFA et de l’UEFA. Pourtant, leur réintégration est discutée par les organisations régentes du football. Une situation qui agace Paulo Fonseca. Ayant une femme ukrainienne et après avoir entraîné le Shakhtar Donetsk, le coach portugais est en colère face à la complaisance naissante envers les Russes. Dans un entretien accordé à L’Equipe sur le confit qui touche le peuple ukrainien, l’entraîneur de l’OL a tenu à complimenter Emmanuel Macron :

« Emmanuel Macron a été l’un des meilleurs alliés de l’Ukraine. Il a peut-être été le président le plus courageux de tous les pays européens. Il n’a jamais eu peur d’affronter la Russie et parfois les États-Unis et nous l’en remercions. Nous aurions besoin de plus de Macron. Nous avions besoin de plus de présidents avec le courage du président français. J’ai l’impression que, si ça n’avait tenu qu’à lui, les Européens auraient fait beaucoup plus. Ce serait allé au-delà de l’aide militaire, l’Europe aurait été plus courageuse. Elle doit démontrer qu’elle n’a peur de personne. »