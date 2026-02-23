Menu Rechercher
Commenter 24

OL : l’hommage vibrant de Paulo Fonseca à Emmanuel Macron

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca à l'OL @Maxppp

Depuis plusieurs années, la guerre bat son plein entre la Russie et l’Ukraine. Depuis l’invasion de son pays, l’Ukraine et les équipes ukrainiennes ne peuvent plus jouer sur leurs terres. Depuis le conflit, la Russie est interdite de compétitions européennes et ne peut plus jouer dans les compétitions de la FIFA et de l’UEFA. Pourtant, leur réintégration est discutée par les organisations régentes du football. Une situation qui agace Paulo Fonseca. Ayant une femme ukrainienne et après avoir entraîné le Shakhtar Donetsk, le coach portugais est en colère face à la complaisance naissante envers les Russes. Dans un entretien accordé à L’Equipe sur le confit qui touche le peuple ukrainien, l’entraîneur de l’OL a tenu à complimenter Emmanuel Macron :

La suite après cette publicité

« Emmanuel Macron a été l’un des meilleurs alliés de l’Ukraine. Il a peut-être été le président le plus courageux de tous les pays européens. Il n’a jamais eu peur d’affronter la Russie et parfois les États-Unis et nous l’en remercions. Nous aurions besoin de plus de Macron. Nous avions besoin de plus de présidents avec le courage du président français. J’ai l’impression que, si ça n’avait tenu qu’à lui, les Européens auraient fait beaucoup plus. Ce serait allé au-delà de l’aide militaire, l’Europe aurait été plus courageuse. Elle doit démontrer qu’elle n’a peur de personne. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier