Vidéo : quand Kingsley Coman se prend pour Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Kingsley Coman (24 ans) n'est pas seulement agile qu'avec ses pieds. L'international français a aussi de la ressource au poste de gardien de but. En effet, le Bayern Munich a dévoilé une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on voit l'attaquant prendre la place de Manuel Neuer dans les buts ! Et l'ailier bavarois a quelques dispositions à ce poste. Au point d'envisager une reconversion dans les prochaines années ?