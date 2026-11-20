Gianni Infantino peut compter sur un soutien de poids dans sa course à un nouveau mandat à la tête de la FIFA. Réunie à Barranquilla, en Colombie, ce vendredi, la CONMEBOL a officiellement renouvelé son appui au dirigeant italo-suisse, candidat à sa propre succession lors de l’élection prévue en mars 2027 au Maroc. Les dix fédérations sud-américaines membres de la confédération ont validé cette décision à l’unanimité. Dans son communiqué, l’instance a salué «le leadership de l’actuel président de la FIFA et les transformations positives dans le football».

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Ce soutien constitue un renfort important pour Infantino, en poste depuis 2016 et qui brigue un nouveau mandat de quatre ans. Il devra toutefois faire face à deux concurrents officiellement déclarés : le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, et le Japonais Kozo Tashima. Alors que plusieurs fédérations européennes ont retiré leur soutien au dirigeant ces derniers mois, notamment en raison de désaccords autour de la gouvernance de la FIFA, l’appui unanime de l’Amérique du Sud vient consolider sa position à quelques mois du scrutin.