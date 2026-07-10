Le FC Barcelone a bouclé l’arrivée de Karim Adeyemi !

Au FC Barcelone, le dossier Julian Alvarez monopolise toujours les discussions, mais les dirigeants blaugranas continuent d’avancer discrètement sur d’autres pistes pour se renforcer. Après avoir surpris tout le monde en bouclant l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour un montant fou de 70 millions d’euros, le Barça se rapprochait d’un nouveau coup pour renforcer son effectif en étant en discussions avancées pour l’ailier du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi (24 ans).

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Arrivant en fin de contrat en 2027, l’international allemand (11 capes, 1 but), a fait l’objet d’une offre de 20 millions d’euros, hors bonus, de la part des Blaugranas. Une première approche refusée par le BvB. Mais d’après Sport, les deux clubs se sont maintenant entendus sur une opération estimée à 22 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 7 M€ de bonus liés notamment aux titres remportés et au nombre d’apparitions du joueur. L’international allemand, qui n’avait qu’une seule destination en tête, signera un contrat de cinq saisons avec le FC Barcelone.

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Un deuxième renfort pour le Barça

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres la saison passée, Adeyemi n’a pas totalement répondu aux attentes placées en lui à Dortmund, mais son profil séduit énormément Hansi Flick. De son côté, le joueur allemand avait d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre les rangs du FC Barcelone et renforcer l’effectif pour remplacer numériquement Marcus Rashford, de retour chez les Red Devils, alors que Robert Lewandowski et Ansu Fati ont également quitté le club cet été.

Après Anthony Gordon et le transfert définitif de Joao Cancelo qui se précisent, les Blaugranas continuent de miser sur des profils explosifs et compatibles avec les exigences de Hansi Flick. Pour Karim Adeyemi, longtemps suivi par le club catalan depuis ses années au Red Bull Salzbourg, il s’agit d’une occasion idéale de relancer sa carrière sous les couleurs blaugrana, où il va donc signer pour les cinq prochaines saisons. Le mercato du Barça avance, avec Julian Alvarez toujours en ligne de mire.