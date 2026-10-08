Équipe de France : le message d’Olivier Boscagli à Zinedine Zidane

Olivier Boscagli ne cache plus ses ambitions internationales. Auteur d’un excellent début de saison avec Brighton, le défenseur français de 28 ans a été retenu dans la première pré-liste de Zinédine Zidane pour le rassemblement d’octobre. Une grande première pour l’ancien joueur du PSV Eindhoven, qui espère désormais franchir un cap et découvrir l’équipe de France A. « C’est la première fois que j’ai vu mon nom dans une pré-liste. C’est toujours plaisant d’être associé à l’équipe de France, ça donne de l’espoir », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Conscient de la concurrence chez les Bleus, Boscagli veut profiter de l’ouverture affichée par le nouveau sélectionneur : « je vois bien qu’il y a du beau monde, car j’ai regardé les matches des Bleus. À moi de donner le meilleur pour espérer un jour être appelé. On voit que Zidane a donné sa chance à beaucoup de nouveaux joueurs, alors je me dis : “Pourquoi pas moi ?” »

La suite après cette publicité

Cette ambition intervient après une véritable renaissance en Premier League. Limité à neuf titularisations en Championnat lors de la saison 2025-2026, Boscagli a débuté les cinq premières rencontres de Brighton cette saison et s’est imposé comme un élément incontournable de Fabian Hürzeler. Une progression qu’il attribue notamment à une préparation estivale complète et à un important travail physique effectué avant la reprise. Désormais régulièrement utilisé au poste de latéral gauche, malgré une préférence pour l’axe de la défense, le Français voit également dans sa polyvalence un atout supplémentaire. « Mon poste préférentiel, ça reste dans l’axe, à gauche. Mais ce que je veux, c’est être sur le terrain », explique-t-il. Actuellement troisième de Premier League après avoir notamment battu Arsenal (3-0), Brighton lui offre désormais une belle exposition pour tenter de convaincre Zidane lors des prochaines échéances.