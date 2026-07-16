Coventry City craque environ 20M€ pour Aurèle Amenda
Défenseur central suisse de 22 ans évoluant du côté de l’Eintracht Francfort, Aurèle Amenda reste sur une belle saison avec les Aigles avec qui il a disputé 29 matches. Le natif de Bienne qui a disputé la Coupe du Monde 2026 vient toutefois de changer d’air en débarquant du côté du promu Coventry City pour un transfert estimé aux alentours de 20 millions d’euros.
Amenda is Cov. 🩵 pic.twitter.com/GkkPvJUifN— Coventry City (@Coventry_City) July 16, 2026
«Le Coventry City FC est ravi d’annoncer la signature d’Aurèle Amenda pour un contrat à long terme et un montant non divulgué, sous réserve de l’obtention du certificat de transfert international. Le défenseur central de 22 ans arrive en provenance de l’Eintracht Francfort (Bundesliga), où il a disputé 42 matchs en deux saisons au Deutsche Bank Park», peut-on lire dans un communiqué.
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