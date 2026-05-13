La cruelle désillusion de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, la presse anglaise réclame Fabregas à Chelsea

Une bourde qui coûte très cher

On en a vu des scénarios cruels dans le football, mais celui-ci fait partie du haut du panier. Le titre de champion attendra pour Cristiano Ronaldo et Al-Nassr. Alors qu’ils tenaient leur sacre à portée de main grâce à l’ouverture du score de Simakan, les hommes de Jorge Jesus ont été rattrapés par une bourde monumentale de leur gardien Bento à la 98e minute sur une touche d’Al-Hilal. Cette égalisation inespérée d’Al-Hilal, survenue sur une erreur de main fatale, laisse les joueurs d’Al-Nassr avec un goût amer malgré leur domination globale. Si ce match nul 1-1 ne remet pas en cause leur position de force dans la course au titre, la scène de détresse de "CR7" au coup de sifflet final témoigne de la frustration d’avoir laissé filer un trophée qui leur tendait les bras.

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Fabregas et personne d’autre

Après l’échec cuisant de Liam Rosenior et les rumeurs liant Xabi Alonso au poste, le club a urgemment besoin d’un leader doté d’un ego fort et d’une vision claire. Alors qu’Alonso semble trop tendre pour dompter ce vestiaire et les interférences de la direction, le profil de Cesc Fàbregas s’impose comme une évidence. Fort de sa réussite tactique et humaine à Côme, l’Espagnol a prouvé qu’il possède le caractère et l’autorité nécessaires pour ne subir la loi de personne. Fàbregas semble être le seul capable de redresser la barre en imposant ses idées, loin des compromis qui ont mené les Blues au bord du gouffre.

Une régularité pointée du doigt

Alors que le Racing Club de Lens reçoit le PSG ce soir dans un match en retard qui n’a plus la même saveur, L’Équipe, évoque d’ailleurs les différentes raisons du décrochage de Lens dans la course au titre en Ligue 1. Candidat héroïque au titre pendant une majeure partie de la saison, le RC Lens a vu ses rêves de sacre s’évaporer lors d’un printemps poussif. Si le report du choc face au PSG a acté cette perte d’espoir, la bascule s’est opérée dès février avec une fébrilité défensive inhabituelle et une baisse d’efficacité sur coups de pied arrêtés. La méforme soudaine du portier Robin Risser, autrefois impérial, a également pesé lourdement dans cette perte de points cruciaux à l’extérieur. Usés physiquement et mentalement par leur propre exigence, les joueurs de Pierre Sage ont fini par laisser filer un PSG plus régulier. Un épilogue frustrant, qui ne doit toutefois pas occulter l’exceptionnelle campagne d’un dauphin qui aura fait trembler le géant parisien jusqu’au bout.