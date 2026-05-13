«On méritait autre chose» : la sortie émouvante de Pierre Sage après le titre perdu par le RC Lens

Le RC Lens y a cru pendant longtemps dans une ambiance exceptionnelle à Bollaert-Delelis, mais le Paris Saint-Germain a fini par repartir du Nord avec un succès (0-2) synonyme de nouveau titre de champion de France. Pourtant, les Sang et Or ont probablement livré l’une de leurs prestations les plus abouties de la saison face à l’armada parisienne. Dès les premières minutes, les hommes de Pierre Sage ont imposé une énorme intensité, pressé haut et multiplié les situations dangereuses devant le but de Matvey Safonov. Sima, Saïd, Thomasson ou encore Sangaré ont tous eu des occasions franches dans un match où Lens a souvent fait vaciller le PSG. Mais entre le manque de réalisme offensif et l’immense prestation du gardien parisien, les Artésiens ont fini par être punis sur les rares moments de flottement défensif.

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Cette défaite laisse forcément un immense goût amer côté lensois tant le contenu affiché a longtemps rivalisé avec celui du champion de France. Le but de Kvaratskhelia juste avant la demi-heure de jeu a refroidi Bollaert alors que Lens dominait clairement les débats, avant qu’Ibrahim Mbaye ne scelle définitivement le sort de la rencontre dans le temps additionnel. Entre les arrêts de Safonov, le poteau trouvé par Sima et le but refusé à Thauvin, les occasions manquées ont fini par peser énormément dans cette soirée si particulière. Malgré le score final, les supporters lensois ont longtemps poussé derrière une équipe courageuse et ambitieuse, consciente de disputer l’un des derniers grands rendez-vous de sa saison face à un PSG toujours aussi clinique dans les grands moments.

Sage déçu mais pas frustré

En conférence de presse, Pierre Sage n’a d’ailleurs pas caché sa grande déception après cette rencontre où il estime que son équipe méritait beaucoup mieux. Très marqué par le scénario du match, l’entraîneur lensois a tenu à féliciter ses joueurs pour leur prestation tout en regrettant ce cruel manque d’efficacité qui a empêché Lens de faire tomber Paris dans son stade. Le technicien artésien a surtout insisté sur l’écart entre le contenu produit et le résultat final, lui qui considère cette défaite comme extrêmement sévère au regard du visage affiché par ses hommes. «Pas de la frustration, mais de la déception. Les joueurs n’ont pas été récompensés d’avoir fait un tel match. On méritait autre chose que cette défaite avec un tel match. Le score est très injuste. Oui surtout face à cet adversaire-là. Il faut parfois se rappeler contre qui on joue. Une des meilleures équipes du monde. C’est très honorifique d’avoir fait ce match mais le foot n’est pas une activité artistique. On a loupé trop d’occasions pour l’emporter. Eux, ils ont eu deux occasions et demi et ils ont marqué deux fois. Et on leur donne deux occasions. Après leur deuxième but est superbe. On a été inefficaces dans la finition. Mais on a des convictions et de la confiance et ce sont des éléments à conserver pour bien préparer la finale et l’emporter».

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Pierre Sage a ensuite élargi son analyse en évoquant la différence de profil entre le PSG et l’OGC Nice, futur adversaire lensois en finale de la Coupe de France. Malgré la douleur de cette soirée et le titre officiellement perdu face aux Parisiens, l’entraîneur du RC Lens veut conserver les nombreux motifs d’espoir aperçus contre l’équipe de Luis Enrique. Convaincu que cette prestation peut servir de base avant le grand rendez-vous de fin de saison, il a insisté sur l’importance de garder cette confiance collective intacte avant de retrouver une équipe niçoise au style bien différent. «On a joué un adversaire d’un calibre inqualifiable, tellement ils sont forts. C’est très bien d’avoir fait ce genre de prestation mais ce sera différent contre Nice, qui joue plus regroupé. Paris s’ouvre assez souvent dans ses matches et c’est ce qui nous a laissé pas mal d’espaces. Mais que les joueurs restent sur cette impression, c’est très bien», a-t-il conclu. Battus mais loin d’être abattus, les Lensois quittent cette soirée avec une immense frustration mais aussi avec la conviction de pouvoir encore finir cette saison par un trophée.