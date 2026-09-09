Ballon d’Or : Kylian Mbappé s’appuie sur un précédent de 60 ans pour gagner

« C’est vraiment important pour moi de gagner la Ligue des Champions ici. Je la veux plus que tout. Mais, bien sûr, il y a aussi le Ballon d’Or cette année, je pense que c’est une grande opportunité. C’est une bonne année pour moi ». Après la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions face à l’Inter (2-1) mardi soir, Kylian Mbappé confirmait encore sa volonté de gagner le Ballon d’Or.

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Mais une question se pose : le Ballon d’Or peut-il être donné à un joueur qui n’a gagné aucun titre ? Encore plus en année de Coupe du Monde ? Comme l’explique la Cadena SER, c’est déjà arrivé… il y a 60 ans. Denis Law l’avait ainsi remporté en 1964 avec Manchester United sans gagner de titre en club. Depuis, d’autres joueurs l’ont aussi remporté en ayant gagné des titres un peu moins importants, comme Lionel Messi en 2012 (une Coupe du Roi) ou Cristiano Ronaldo en 2013 (une Supercoupe d’Espagne).