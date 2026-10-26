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Ligue 1

PSG : 4 grands absents dans le groupe pour la réception de l’OL

Par Allan Brevi
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
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PSG Lyon
winamax
1 1.29 N 6.00 2 7.00 1er pari remboursé Voir sur DAZN avec Ligue 1+

À l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais ce lundi soir, dans une rencontre initialement programmée dimanche avant d’être reportée. Un choc du haut de tableau qui se disputera en parallèle de la cérémonie du Ballon d’Or, avec un effectif parisien diminué par plusieurs absences importantes. Luis Enrique devra se passer de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, touché par une rupture des ligaments croisés. Malgré ces forfaits, l’entraîneur espagnol pourra s’appuyer sur plusieurs cadres, dont Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Matvey Safonov et Fabián Ruiz, tandis que Désiré Doué tentera de poursuivre sur sa bonne dynamique.

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Pour compléter son groupe, Luis Enrique a également décidé de faire confiance à plusieurs jeunes joueurs. David Boly et Dro Fernández figurent ainsi parmi les joueurs convoqués pour cette affiche face à l’OL. Le portier Arthur Bar est également présent dans le groupe, alors que Longoni reste absent. Le PSG devra donc composer avec un effectif remanié pour cette rencontre importante, avec l’objectif de prendre des points face à un concurrent direct et de prendre la tête du championnat.

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